Abdullah Ağar Metina operasyonunu A Haber'de yorumladı | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Havadan ağır ateş altına alınan bölgeye, helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Operasyona SİHA'lar, F-16 ve ATAK'lar destek veriyor. Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil'deki PKK hedefleri de ağır ateş altına alındı.