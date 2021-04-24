Video Haber Abdullah Ağar Metina operasyonunu A Haber'de yorumladı | Video

Abdullah Ağar Metina operasyonunu A Haber'de yorumladı | Video

Abdullah Ağar Metina operasyonunu A Haber'de yorumladı | Video
24.04.2021 | 16:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat açıklaması Amacımız sınırımızdaki terör koridorunu bertaraf etmektir 00:33
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat açıklaması "Amacımız sınırımızdaki terör koridorunu bertaraf etmektir" 24.04.2021 | 16:35
Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının görüntülerini paylaştı | Video 00:43
Bakan Soylu, en büyük Türk bayrağının görüntülerini paylaştı | Video 24.04.2021 | 16:23
Abdullah Ağar Metina operasyonunu A Haber'de yorumladı | Video 05:12
Abdullah Ağar Metina operasyonunu A Haber'de yorumladı | Video 24.04.2021 | 16:26
TBMM Başkanı Şentop, ASALA'nın şehit ettiği diplomatlar ve ailelerinin kabirlerini ziyaret etti 02:47
TBMM Başkanı Şentop, ASALA'nın şehit ettiği diplomatlar ve ailelerinin kabirlerini ziyaret etti 24.04.2021 | 15:32
MSB'den anlamlı paylaşım Kahraman komandolarımız, Kuzey Irak’ta! | Video 02:03
MSB'den anlamlı paylaşım "Kahraman komandolarımız, Kuzey Irak’ta!" | Video 24.04.2021 | 15:41
SON DAKİKA: Mehmetçiklerin vurduğu PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Sürekli bombalıyorlar... Her yerden...' 04:44
SON DAKİKA: Mehmetçiklerin vurduğu PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Sürekli bombalıyorlar... Her yerden...' 24.04.2021 | 14:52
SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! 02:05
SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! 24.04.2021 | 13:38
SON DAKİKA: Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor 03:22
SON DAKİKA: Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor 24.04.2021 | 13:25
Dışişleri Bakanlığı ASALA kurbanı şehitleri andı! 'Unutmadık ve unutmayacağız' | Video 01:28
Dışişleri Bakanlığı ASALA kurbanı şehitleri andı! 'Unutmadık ve unutmayacağız' | Video 24.04.2021 | 11:50
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar vefat etti | Video 00:16
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar vefat etti | Video 24.04.2021 | 10:19
Emine Erdoğan, 23 Nisan'daki özel davetle ilgili video paylaştı | Video 00:54
Emine Erdoğan, 23 Nisan'daki özel davetle ilgili video paylaştı | Video 24.04.2021 | 10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çocuklarla iftar yaptı 02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çocuklarla iftar yaptı 24.04.2021 | 09:25
Thodex skandalında son dakika gelişmesi! Faruk Fatih Özer'in kiraladığı araç ve plakası tespit edildi | Video 03:19
Thodex skandalında son dakika gelişmesi! Faruk Fatih Özer'in kiraladığı araç ve plakası tespit edildi | Video 24.04.2021 | 00:06
Turkuvaz Medya'nın yepyeni projesi Fikriyat Çocuk yayın hayatına başladı! | Video 03:02
Turkuvaz Medya'nın yepyeni projesi Fikriyat Çocuk yayın hayatına başladı! | Video 23.04.2021 | 23:55
Başkan Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluştu | Video 01:44
Başkan Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluştu | Video 23.04.2021 | 23:26
SON DAKİKA... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü | Video 01:14
SON DAKİKA... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü | Video 23.04.2021 | 23:21
Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile görüştü! İşte ele alınan konular... | Video 02:00
Son dakika: Başkan Erdoğan Biden ile görüştü! İşte ele alınan konular... | Video 23.04.2021 | 23:18
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 01:19:30
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 23.04.2021 | 23:09
SON DAKİKA... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kripto para ile ilgili açıklama yaptı | Video 07:20
SON DAKİKA... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kripto para ile ilgili açıklama yaptı | Video 23.04.2021 | 23:03
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu iş dünyasına seslendi: Taraf olunmalı | Video 02:18
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu iş dünyasına seslendi: Taraf olunmalı | Video 23.04.2021 | 22:44

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Havadan ağır ateş altına alınan bölgeye, helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Operasyona SİHA'lar, F-16 ve ATAK'lar destek veriyor. Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil'deki PKK hedefleri de ağır ateş altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA