Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek: "Hedefimiz 100 milyona çıkarmak" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Tüm okullarda kütüphaneler kurulmasını sağladık. Böylece kısa sürede 47 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan: Kütüphanelerde bulunan kitap sayısını üç kat artırarak 70 milyona çıkardık, inşallah yıl sonunda 100 milyona tamamlayacağız. dedi.