Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Konya'da önemli açıklamalar | Video
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02:16
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Konya'da önemli açıklamalar | Video 31.07.2021 | 19:38
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Ankara'da otel yangını! Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video 31.07.2021 | 18:35
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Son dakika: Milas'ta da yangın başladı | Video 31.07.2021 | 17:51
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SON DAKİKA: Hatay Antakya'daki orman yangınında alevler evlere sıçradı 31.07.2021 | 14:08
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Hüseyin Avni Coş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti 31.07.2021 | 09:03
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Barış Pınarı Harekatı Bölgesine Mehmetçikten yardım eli 31.07.2021 | 09:03
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Son dakika: Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, hayatını kaybetti | Video 31.07.2021 | 00:14
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Konya'da önemli açıklamalar...