Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı | Video
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün vefat eden annesi Saliha Gül, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda siyasi isim katılırken, Gül ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle taziye kabul etmedi.