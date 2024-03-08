Adalet Bakanı Tunç’tan taksici Oğuz Erge cinayeti ve Yazar Eylem Tok’a ilişkin açıklama | Video
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yazar Eylem Tok ile ilgili “Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz” dedi.
Eylem Tok'un da Amerika'ya kaçmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Bir kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına sebebiyet veren 18 yaşından küçük, suça sürüklenen çocuk diyoruz şüpheliye. Olaydan sonra hemen 2-3 saat içerisinde bir yurt dışına kaçtığı teşpit edildi. Önce Mısır'a hareket ettiği, Mısır adli makamlarıyla yaptığımız görüşmeler devam ederken bize geri dönüş yapıldı. Biz İnterpol aracılığıyla şüphelilerin iadesini, hem sürücünün hem de suçluyu kayırma suçundan annesinin ülkemize iadesiyle ilgili Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. İlgili belgeleri gönderdik iade için. O süreçte Mısır makamları şahısların ABD'ye kaçtıklarını ifade ettiler. Hemen aynı süreci ABD ile de adli makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
09:51
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: “Teknoparkların ortağı olacağız” | Video 08.03.2024 | 12:32
09:10
Savunma sanayi kadın girişimcilere emanet | Video 08.03.2024 | 12:33
00:30
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi | Video 08.03.2024 | 12:32
11:32
00:30
Eskişehir’e dev proje(!) CHP heykel belediyeciliğinden vazgeçmiyor | Video 08.03.2024 | 12:07
01:23
Bakan Göktaş: "Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz" | Video 08.03.2024 | 09:42
00:23
01:04
İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü 07.03.2024 | 23:56
05:18
Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı 07.03.2024 | 23:49
02:43
Bakan Yumaklı Haslı Barajı'nda incelemede bulundu 07.03.2024 | 23:03
01:00
Belçika’dan Gazze'ye havadan yardım operasyonu 07.03.2024 | 23:03
01:29
02:23
Uyuşturucudan aranan şahıs polisle yaşanan kovalamacada yakalandı 07.03.2024 | 18:13
09:55
"Bizim Kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması yarın düzenlenecek 07.03.2024 | 16:26
39:06
00:21
Özgür Özel, kendi partisinin adayını tanımıyor mu? | Video 07.03.2024 | 15:17
01:21
Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a cevap | Video 07.03.2024 | 15:08
00:16
Özgür Özel, aday yerine yine başka birisinin elini kaldırdı 07.03.2024 | 14:59
03:06
Kartal'da Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede | Video 07.03.2024 | 14:49