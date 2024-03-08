Video Haber Adalet Bakanı Tunç’tan taksici Oğuz Erge cinayeti ve Yazar Eylem Tok’a ilişkin açıklama | Video
Adalet Bakanı Tunç’tan taksici Oğuz Erge cinayeti ve Yazar Eylem Tok’a ilişkin açıklama | Video

Adalet Bakanı Tunç’tan taksici Oğuz Erge cinayeti ve Yazar Eylem Tok’a ilişkin açıklama | Video

08.03.2024 | 13:37

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yazar Eylem Tok ile ilgili “Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz” dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İzmir'de katıldığı Adalet Sarayı temel atma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İzmir'de öldürülen taksici Oğuz Erge'nin katili Delil Aysal'ın cezasının onanması ve Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C. ile birlikte yurtdışına kaçmasına ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Bugün duruşması yapıldı. Süratle sonuçlanan bir yargı işleyişi oldu. Soruşturma aşaması da hızlı bir şekilde tamamlandı. Kovuşturma aşaması dediğimiz dava aşaması da bugün itibariyle karar verildi. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran bir cinayetti. Vatandaşlarımız gerçekten öfkelendi. Kamu vicdanı yargının sonucunu merakla bekledi. Nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yine yağma suçu, silahla ilgili suçlardan da ayrıca süreli hapis cezalarına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkemenin kararı bu şekilde" ifadelerini kullandı.
Eylem Tok'un da Amerika'ya kaçmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Bir kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına sebebiyet veren 18 yaşından küçük, suça sürüklenen çocuk diyoruz şüpheliye. Olaydan sonra hemen 2-3 saat içerisinde bir yurt dışına kaçtığı teşpit edildi. Önce Mısır'a hareket ettiği, Mısır adli makamlarıyla yaptığımız görüşmeler devam ederken bize geri dönüş yapıldı. Biz İnterpol aracılığıyla şüphelilerin iadesini, hem sürücünün hem de suçluyu kayırma suçundan annesinin ülkemize iadesiyle ilgili Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. İlgili belgeleri gönderdik iade için. O süreçte Mısır makamları şahısların ABD'ye kaçtıklarını ifade ettiler. Hemen aynı süreci ABD ile de adli makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadelerini istiyoruz. O süreci takip ediyoruz" diye konuştu.
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