Adana'da aile faciası! Babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü | Video
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Adana'da Ferhat Keser, henüz bilinmeyen bir nedenle babası ve ağabeyi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Keser, annesinin gözleri önünde babasını ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Keser, olayın ardından teslim olurken, babası olay yerinde, ağabeyi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.