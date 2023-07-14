Adana'da biri otobüs 7 araç kazaya karıştı: 16 yaralı | Video
Adana'da otoyolda biri otobüs 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı.
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