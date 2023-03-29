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Adana’da depremzedelere verilecek TOKİ konutlarının yapımına başlandı | Video

Adana’da depremzedelere verilecek TOKİ konutlarının yapımına başlandı | Video

29.03.2023 | 11:21

Kahramanmaraş depremlerinde yıkımın gerçekleştiği iller arasında yer alan Adana’da TOKİ kalıcı konutlar için temel atma çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde gören DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taahhütleri yerine gelecek bir yıl içerisinde depremde evini kaybetmiş vatandaşlarımız konutlarına oturacak" dedi.

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Türkiye'yi yasa boğan depremin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızlandırdı. Birkaç gün önce çalışmaların başladığı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, hafriyat çalışmalarının ardından temellere ilk harçlar döküldü. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana'da depremzedelerin oturacağı farklı bölgelerde tamamlanması planlanan yaklaşık 3 bin TOKİ konutu için çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünün kaydetti.

"MÜTEAHHİTLER OLARAK TOKİ'DEN ÖRNEK ALARAK YAPMAYI PLANLIYORUZ"
DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, Buruk Cumhuriyet Mahallesi bölgesindeki mevcut alanda 24 bloktan oluşan 590 konut için çalışmaların başladığını aktarak, "Bildiğiniz üzere Adana'mızda 3 bine yakın TOKİ konut yapacak. Burada da gördüğünüz üzere bilim ve fen kurallarına göre Temmuz ayının sonuna doğru yerel firmamız olan Adana firmamız burayı teslim edecek. Artık bundan sonra bu işin, yapı sektörünün üstadı TOKİ'dir. Depremde en ufak bir çizik olmayan TOKİ, halk tarafından artık revaçta. Bizler de müteahhitler olarak yeni yapılacak binaları tünel kalıpla, TOKİ'den örnek alarak yapmayı planlıyoruz. Burada 24 bloktan oluşan 590 konut teslim edilecek. Adana'mızda yine Şambayat'ta 600 konut ihale edildi. Bugün itibariyle de Ceyhan'da yine 600 konut ihalesi yapıldı. Demek oluyor ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taahhütleri yerine gelecek bir yıl içerisinde depremde evini kaybetmiş vatandaşlarımız konutlarına oturacak. Buradan da hükümetimize, bakanlarımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"BURADA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OTURABİLECEKLER"
Depremzedelere özel yapılan konutların yatay mimari ile çok katlı olmayacak şekilde yapılacağının altını çizen Karslıoğlu, "Burası 5 katlı bir bina olacak. Bu kule vinçlerle beraber aşağı yukarı 14 günde bir bloğu bitirebiliyoruz burada. Dolayısıyla temellerimiz radye temel. TOKİ bile eski yönetmenliğini yeniledi. Tek çizik olmayan binalara güvenmeden daha da güçlendirdi ve yeniledi yönetmeliği. Zeminlerin sertliğini görüyorsunuz. Onun için depremzedelerimiz burada gönül rahatlığıyla oturabilecekler. Tüm mühendislere, üniversitelerimize de tavsiyede bulunuyorum. Şantiyelerimize gelip bu TOKİ'nin projelerini A'dan Z'ye incelesinler. Mühendislik ve mimarlık okuyan çocuklarımıza buralarda staj yapmalarını öneriyorum" diye konuştu.

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