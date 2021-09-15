Video Haber Adana'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında | Video

Adana'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında | Video

Adana'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında | Video
15.09.2021 | 08:45

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Adana’da FETÖ/PDY'ye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis yürütülen bu çalışma sonucunda 8 zanlının FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğünü, mahrem imamlarla irtibatları bulunduğunu, örgütün gelir kaynaklarından kapatılan Bank Asya'da hesap artırımı yaptıklarını, kapatılan derneklere para yardımı yaptıklarını, örgüt içerisinde çeşitli görevler aldıklarını belirledi.

Polis yaptığı bu tespitlerden sonra bugün şafak vakti Adana Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle 8 zanlıyı yakalamak için belirlenen evlere baskın yaptı. Yapılan baskınlarda aralarında kadınların da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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