Adana'da ilk teravih namazı kılındı | Video
Türkiye'nin en büyük camilerinden olan Sabancı Merkez Camii'ne gelen Adanalılar, saf tutarak Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. İslam dünyasının kutsal ayı olarak kabul edilen Ramazan ayı, bugün kılınan teravih namazı sonrası gece kalkılacak sahur ile başlayacak.
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