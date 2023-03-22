Adana'da ilk teravih namazı kılındı | Video

Türkiye'nin en büyük camilerinden olan Sabancı Merkez Camii'ne gelen Adanalılar, saf tutarak Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. İslam dünyasının kutsal ayı olarak kabul edilen Ramazan ayı, bugün kılınan teravih namazı sonrası gece kalkılacak sahur ile başlayacak.