Adana'da işçilerden CHP'ye pankart tepkisi | Video

İşçilerden CHP'nin Adana'da astırdığı 'kıdem tazminatı' pankartlarına tepki geldi. Haksız yere belediyeden atılan işçilerin sosyal hakları, tazminatları belediye tarafından hala ödenmedi. İşçiler duruma, "Bizim gibi 3 bin tane arkadaşımız mağdur durumda. Hiçbir şekilde kimsenin kıdemi, ihbarı sosyal hakları ödenmedi. İşimizden edildik. İlk bizim büyükşehir belediyesinde kıdem tazminatımızı, haklarımızı verin daha sonra bu pankartlarla insanlara reklam yapmanın peşine gidin." diyerek isyan etti.