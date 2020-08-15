Video Haber Adana'da köprü projesi yarım kaldı: Zeydan Karalar 1,5 yıldır bir çivi bile çakmadı | Video

Adana'da köprü projesi yarım kaldı: Zeydan Karalar 1,5 yıldır bir çivi bile çakmadı | Video

Adana'da köprü projesi yarım kaldı: Zeydan Karalar 1,5 yıldır bir çivi bile çakmadı | Video
15.08.2020 | 15:21

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