Adana’da PKK’nın gençlik yapılanmasına şafak baskını: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video

Adana’da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 el yapımı patlayıcı, iki pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve 50 mermi, silah yapımında kullanılan aletler ve çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel döküman ele geçirildi.