Adana’da “SİBERGÖZ-21” operasyonunda yakalanan 21 kişi tutuklandı
Adana merkezli 25 ilde yasadışı bahis şebekesine eş zamanlı yapılan “SİBERGÖZ-21” operasyonunda, Adana’da yakalanan 29 şüphelinin 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 paravan şirket ile 1 milyar 224 milyon 768 TL hacminde işlem yapan yasadışı bahis şebekesinde Adana'da çete liderleri H.C.Y., F.A., S.G., O.A., U.E., E.K., A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalanmıştı.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 21 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Adana’da “SİBERGÖZ-21” operasyonunda yakalanan 21 kişi tutuklandı 03.02.2024 | 10:47
04:14
Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor! Deprem konutları teslim edilecek | Video 03.02.2024 | 10:14
03:31
00:22
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı | Video 03.02.2024 | 08:58
01:27
ABD saldırısından ilk görüntüler 03.02.2024 | 01:00
10:02
Biden, Ürdün’de ölen 3 ABD askeri için düzenlenen törene katıldı 03.02.2024 | 00:41
08:05
SON DAKİKA | Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu 03.02.2024 | 00:24
05:59
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu! 03.02.2024 | 00:21
02:05
SON DAKİKA | Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu 03.02.2024 | 00:10
03:50
Zeytinburnu’nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 02.02.2024 | 23:29
01:17
Son dakika: İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı 02.02.2024 | 22:13
00:48
Battaniyenin altına saklanan şüpheli böyle yakalandı 02.02.2024 | 22:11
08:54
Emine Erdoğan, "Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi"nin tanıtımına katıldı 02.02.2024 | 18:13
06:36
44:11
08:37
Ünlü yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video 02.02.2024 | 14:46
08:58
04:07
02:25
04:02
SON DAKİKA! Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video 02.02.2024 | 14:06