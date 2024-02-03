Adana’da “SİBERGÖZ-21” operasyonunda yakalanan 21 kişi tutuklandı 03.02.2024 | 10:47 Adana merkezli 25 ilde yasadışı bahis şebekesine eş zamanlı yapılan “SİBERGÖZ-21” operasyonunda, Adana’da yakalanan 29 şüphelinin 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak günü Adana, merkezli 25 ilde eş zamanlı yasadışı bahis oynatan şebekeye "SİBERGÖZ-21" operasyonu yapıldığını açıklamıştı.15 paravan şirket ile 1 milyar 224 milyon 768 TL hacminde işlem yapan yasadışı bahis şebekesinde Adana'da çete liderleri H.C.Y., F.A., S.G., O.A., U.E., E.K., A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalanmıştı.Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 21 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.