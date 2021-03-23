Video Haber Adana'da terör örgütü PKK'nın gösterilerine katıldı 'fotomontaj' dedi | Video

Adana'da terör örgütü PKK'nın gösterilerine katıldı 'fotomontaj' dedi | Video

Adana'da terör örgütü PKK'nın gösterilerine katıldı 'fotomontaj' dedi | Video
23.03.2021 | 11:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana'da terör örgütü PKK'nın gösterilerine katıldı 'fotomontaj' dedi | Video 03:20
Adana'da terör örgütü PKK'nın gösterilerine katıldı 'fotomontaj' dedi | Video 23.03.2021 | 11:21
Milli ekonomi neden hedefte? Döviz kurlarının anlık dalgalanmasının perde arkasında ne var? | Video 24:54
Milli ekonomi neden hedefte? Döviz kurlarının anlık dalgalanmasının perde arkasında ne var? | Video 23.03.2021 | 10:50
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:37
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı | Video 23.03.2021 | 09:05
ABD’de silahlı saldırgan alarmı | Video 02:42
ABD’de silahlı saldırgan alarmı | Video 23.03.2021 | 00:47
Son dakika haberi: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video 01:17
Son dakika haberi: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video 23.03.2021 | 00:47
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TBMM'nin bahçesine düşen yıldırımı Başkan Erdoğan'a bağladı | Video 00:48
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TBMM'nin bahçesine düşen yıldırımı Başkan Erdoğan'a bağladı | Video 22.03.2021 | 21:46
PKK/ PYD'ye ağır darbe | Video 06:23
PKK/ PYD'ye ağır darbe | Video 22.03.2021 | 20:14
Tokat'ta 'beyaz kabus' | Video 00:30
Tokat'ta 'beyaz kabus' | Video 22.03.2021 | 20:14
SON DAKİKA HABERİ: Mahalleli seferber oldu! İstanbul'da korkutan manzara | Video 02:07
SON DAKİKA HABERİ: Mahalleli seferber oldu! İstanbul'da korkutan manzara | Video 22.03.2021 | 19:27
Son dakika: HDP'li Mithat Sancar'ın skandal sözlerine soruşturma! | Video 00:30
Son dakika: HDP'li Mithat Sancar'ın skandal sözlerine soruşturma! | Video 22.03.2021 | 19:22
‘Putin ölüm listesi hazırladı’ iddiası | Video 01:36
‘Putin ölüm listesi hazırladı’ iddiası | Video 22.03.2021 | 19:12
Hangi illerde vakalar arttı? | Video 01:35
Hangi illerde vakalar arttı? | Video 22.03.2021 | 19:02
Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den 23 il için turuncu kodlu uyarı | Video 02:46
Son dakika: İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den 23 il için turuncu kodlu uyarı | Video 22.03.2021 | 18:34
Kerem Alkin | ‘Kovid-19 Savaşı’nda ‘enflasyonla mücadele’ 03:49
Kerem Alkin | ‘Kovid-19 Savaşı’nda ‘enflasyonla mücadele’ 22.03.2021 | 12:36
Mehmet Barlas | Bir eski milletvekilinin polis zoru ile TBMM’den çıkartılması tartışılıyor... 03:03
Mehmet Barlas | Bir eski milletvekilinin polis zoru ile TBMM’den çıkartılması tartışılıyor... 22.03.2021 | 12:18
Hilal Kaplan | Sözleşmeden çıkınca kadın korumasız mı kaldı? 02:50
Hilal Kaplan | Sözleşmeden çıkınca kadın korumasız mı kaldı? 22.03.2021 | 12:16
Yavuz Donat | Anıtkabir 05:21
Yavuz Donat | Anıtkabir 22.03.2021 | 12:14
SON DAKİKA: TBMM bahçesine yıldırım düştü! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 01:29
SON DAKİKA: TBMM bahçesine yıldırım düştü! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 22.03.2021 | 12:06
Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan flaş 'Kırmız telefon' kararı | Video 01:24
Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan flaş 'Kırmız telefon' kararı | Video 22.03.2021 | 11:22
Melih Altınok | Abdest 04:35
Melih Altınok | Abdest 22.03.2021 | 11:10

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 kişi ev hapsine çarptırıldı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önceki yıllarda yapılan sokak eylemlerinde örgüt elebaşının fotoğrafını taşıdığı öne sürülen A.T., suçlamaları reddedip, fotoğrafların fotomontaj olduğunu iddia etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz öncesi terör örgütü PKK/KCK tarafından provokatif eylemlerin önüne geçilmesi ve örgüt faaliyetlerinin deşifresi için çalışma yaptı. TEM ekipleri, daha önce kentte örgüt adına korsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından, TEM ekipleri belirlenen 15 adrese 19 Mart günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, bazı evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Ekipler 15 kişiyi gözaltına alırken, evlerde yapılan aramalarda bazı dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçti.


'FOTOMONTAJ' SAVUNMASI YAPTI
Şüphelilerden A.T.'nin, önceki yıllarda yapılan sokak eylemlerine katıldığı ve örgütü simgeleyen paçavra ve terörist elebaşının yer aldığı posteri taşıdığı öne sürüldü. Söz konusu eylemlerdeki fotoğrafları gösterilen A.T.'nin, suçlamaları reddettiği, "Fotoğraflardaki ben değilim. Yüzüme montaj yapılmış" dediği iddia edildi. Ayrıca diğer şüpheliler C.T. ile F.T.'nin de eylemlerde örgütü simgeleyen paçavralarla yürüyüş yaptığı ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden aralarında C.T.'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı, F.T. ve A.T. ile birlikte 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise ev hapsi cezası aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA