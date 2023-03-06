Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener katılmadı | Video
6'lı koalisyonun aday belirleme toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantının ardından yapılan açıklama ile koalisyon masasının adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu olarak belirlendi. Toplantının ardından 5 lider akşam yemeği yerken, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yemeğe kalmadı. Gelişmeyi duyuran gazeteci Hande Fırat, "5 lider, toplantının ardından Saadet Partisi'nde yemek yedi, o masada Akşener yoktu." dedi.
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