Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener katılmadı | Video

6'lı koalisyonun aday belirleme toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantının ardından yapılan açıklama ile koalisyon masasının adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu olarak belirlendi. Toplantının ardından 5 lider akşam yemeği yerken, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yemeğe kalmadı. Gelişmeyi duyuran gazeteci Hande Fırat, "5 lider, toplantının ardından Saadet Partisi'nde yemek yedi, o masada Akşener yoktu." dedi.