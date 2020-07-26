Adıyaman'da bir hırsız kuyumcudan 50 bin doları böyle çaldı! | Video
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Adıyaman'da bir hırsız girdiği kuyumcudan tam 50 bin dolar çaldı. Kuyumcu etrafı toparlarken kasadan çıkardığı altın ve paraları tezgahın üstüne bıraktı. O sırada içeri giren bir müşteri 2500 lira karşılığında dolar almak istediğini söyleyerek parayı kuyumcuya verdi. Kuyumcu parayı saydıktan sonra tezgahın diğer tarafına gitti bunu fırsat bilen şahıs para saymak makinesinin yanında duran 50 bin doları kaşla göz arasında alarak kayıplara karıştı. Soyulduğunu anlayan kuyumcu güvenlik kamerasını incelediğinde yaşadığı soygunu saniye saniye izledi...