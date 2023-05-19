Adıyaman'da geçici iş yerleri teslim edildi | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Adıyaman’ımızda Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün yaptığı geçici iş yerleriyle ticari hayatı canlandırıyoruz" dedi.
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