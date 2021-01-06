Adıyaman'da korkutan patlama | Video
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Adıyaman'da eski Valilik binası önündeki yakıt tankının sökümü sırasında patlama meydana geldi.
Adıyaman'ın merkez Atatürk Bulvarı üzerinde yaklaşık 50 yıldır hizmet veren Valilik binası geçtiğimiz günlerde yıkımı gerçekleştirilmişti. Valilik binasının yıkımını gerçekleştiren firma, yakıt tankını yer altından çıkarmak isterken içerisinde kurumuş halde bulunan mazotu çıkarmaya çalıştı.