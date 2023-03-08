Video Haber Adıyaman'daki geçici barınma alanı havadan görüntülendi | Video
Adıyaman'daki geçici barınma alanı havadan görüntülendi | Video

Adıyaman'daki geçici barınma alanı havadan görüntülendi | Video

08.03.2023 | 15:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da yapımı devam eden prefabrik ve hafif çelik konstrüksiyondan oluşan geçici konutlardaki hummalı çalışma, dronla hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak kayda alındı.

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