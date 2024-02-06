Adliyedeki saldırganların çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3'ü polis 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Adliyedeki saldırganların çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu 06.02.2024 | 18:09
03:25
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'dan depremzede aileye ziyaret 06.02.2024 | 18:08
04:12
Kars-Ardahan yolu ulaşıma kapatıldı 06.02.2024 | 18:08
07:59
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Polisimizin dikkati faciayı önledi 06.02.2024 | 17:15
00:11
Başkan Erdoğan'dan depremzede ailelere anlamlı ziyaret! 06.02.2024 | 17:13
56:14
00:30
00:46
00:20
15:28
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Kahramanmaraş’ta önemli açıklamalar | Video 06.02.2024 | 14:55
01:03
Başkan Erdoğan, Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal'ı aradı | Video 06.02.2024 | 14:21
01:58
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'taki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okudu | Video 06.02.2024 | 13:49
02:24
02:35
Çağlayan Adliyesi saldırganlarıyla ilgili flaş gelişme | Video 06.02.2024 | 13:18
00:14
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına saldırı anı kamerada | Video 06.02.2024 | 12:25
00:38
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 06.02.2024 | 11:56
05:00
02:59
Murat Kurum 11 ili vuran 6 Şubat depremlerini videolu mesaj ile andı 06.02.2024 | 10:37
00:28
Milli Savunma Bakanı Güler Irak’ta | Video 06.02.2024 | 10:34