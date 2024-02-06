Adliyedeki saldırganların çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3'ü polis 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.