Video Haber Adliyedeki saldırganların çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu
Adliyedeki saldırganların çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu

Adliyedeki saldırganların çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu

06.02.2024 | 18:09

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3'ü polis 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

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