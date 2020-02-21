Adliyeden Kızılay’ın bağış kutusunu çalan şahıs yakalandı | Video
İstanbul Polisi, Şişli İlçesine bağlı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan danışma masası üzerindeki Kızılay’a ait bağış kutusunu çalan şüpheli İbrahim A.’yı Şişli’deki adresinde yakaladı. Sahtecilik, hırsızlık, uyuşturucu, kasten yaralama, yağma ve dolandırıcılık suçlarından ötürü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde 33 kaydı bulunan şüpheli yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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