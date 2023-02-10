AFAD gönüllüsü deprem bölgesinde anlattı: 10 tane Hatay'a yetecek malzeme var | SABAH.com.tr deprem bölgesinde | Video
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasar alan illerimizden bir tanesi de Hatay'dı. Sabah.com.tr ekibi bölgede hem depremzedelerle hem de AFAD gönüllüleriyle görüştü. Bir ihtiyacınız var mı? sorusuna AFAD gönüllüsü, "Hem devletimiz hem de halkımız yardımlarını esirgemedi. Burada 10 tane Hatay'a yetecek malzeme var." ifadelerini kullandı.
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