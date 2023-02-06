AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar'dan açıklama: Ölü sayısı 2316'ya ulaştı | Video
Deprem son dakika haberleri: Türkiye, tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş, saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Kahramanmaraş depremi sonrası Gaziantep'te 6.4 ve 6.5 büyüklüğünde peş peşe iki büyük deprem yaşandı. Kahramanmaraş Elbistan'da saat 13.24'te 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Devlet, tüm birimleriyle ilk andan itibaren arama-kurtarma çalışmaları için teyakkuz haline geçti. Son olarak, 2316 can kaybının olduğu, 13 bin 293 de yaralının olduğu açıklandı. Deprem nedeniyle 6 bin 217 bina yıkıldı. Başkan Erdoğan da depremler nedeniyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.
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