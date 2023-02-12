Video Haber Afet bölgesinde skandal görüntüler! CHP’li İlçe Başkanı yardım malzemelerini babasının evine depoladı | Video
Afet bölgesinde skandal görüntüler! CHP’li İlçe Başkanı yardım malzemelerini babasının evine depoladı | Video

Afet bölgesinde skandal görüntüler! CHP’li İlçe Başkanı yardım malzemelerini babasının evine depoladı | Video

12.02.2023 | 10:33

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye seferber olup deprem bölgelerine yardım yağdırırken CHP’li Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı skandal bir olaya imza attı. Arabacı’nın bölgeye gönderilen yardımları babasının evinde depoladığı öğrenilirken, polis ve koordinasyon ekipleri yardım malzemelerini geri alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından tüm Türkiye seferber olarak bölgeye elinden gelen yardımları göndermeye devam ederken, Hatay'dan bu kadarına da pes dedirten bir olay ortaya çıktı.

Gıda içerikli yardımların kendilerine verilmediğini belirten vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Depremzedelere gönderilen yardımları babasının evinde depoladığı bilgisi üzerine polis ve koordinasyon ekipleri CHP'li Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın babasının evine gitti. Ancak ekipler içeri alınmadı.

Çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından CHP'li Abacı'nın depoladığı yardım malzemeleri polis ve koordinasyon ekiplerince alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

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