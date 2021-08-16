Afganistan'da dün neler oldu? İşte aşama aşama | Video
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Tüm dünya, Taliban güçlerinin Kabil’e yaklaştığını biliyordu ancak hiç kimse başkentin bu kadar hızlı düşeceğini tahmin etmiyordu. Dün, hem Afganistan için hem de dünya için tarihi bir gündü. Peki dün neler yaşandı? İşte detaylar…