Afganistan'dan çekilen ABD için 'Suriye'den çıkacak' iddiası! Dikkat çeken Türkiye detayı | Video

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra çekilme sürecini hızlandıran ABD, geçen günlerde Afganistan'dan tamamen çekildi. ABD'nin en uzun süren savaşı sona ererken, ABD Dışişleri’ne yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi yayınladığı makalede önemli iddialara yer verdi. Makalede, "Washington yönetiminde Suriye’de hayati bir çıkarları olduğunu savunacak kimse olmadığı" değerlendirmesi yapıldı. Makalede, çekilme kararının Türkiye’nin Suriye’deki konumunu güçlendireceğine de dikkat çekildi.