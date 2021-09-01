Afganistan'dan çekilen ABD için 'Suriye'den çıkacak' iddiası! Dikkat çeken Türkiye detayı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:44
03:33
Melih Altınok | Kafalar çok karışık Atam! 01.09.2021 | 17:20
02:05
06:17
Yavuz Donat | Serhat şehrin ‘fabrikası’ 01.09.2021 | 17:08
04:15
Salih Tuna | Azrail gülünç müymüş anlarsın! 01.09.2021 | 17:05
03:19
Engin Ardıç | Çek’i çek çek 01.09.2021 | 15:41
02:34
Son dakika! Bahçeli'den seçim barajı açıklaması | Video 01.09.2021 | 15:06
01:56
Mehmet Barlas | Biden’sız bir Amerika galiba mümkün değil 01.09.2021 | 13:05
00:51
06:31
00:53
Türk Hava Kuvvetleri, Polonya’da eğitim uçuşlarına devam ediyor | Video 01.09.2021 | 10:39
00:55
00:40
18:27
01:18
Demet Akbağ ve Sertap Erener'den aşı çağrısı! | Video 31.08.2021 | 22:35
02:16
01:52
21:04
01:00
Türkiye ve İngiltere, Romanya’da eğitim uçuşu gerçekleştirdi | Video 31.08.2021 | 18:31
02:56
Haşmet Babaoğlu | Tarihe bakmak 31.08.2021 | 17:28
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra çekilme sürecini hızlandıran ABD, geçen günlerde Afganistan'dan tamamen çekildi. ABD'nin en uzun süren savaşı sona ererken, ABD Dışişleri’ne yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi yayınladığı makalede önemli iddialara yer verdi. Makalede, "Washington yönetiminde Suriye’de hayati bir çıkarları olduğunu savunacak kimse olmadığı" değerlendirmesi yapıldı. Makalede, çekilme kararının Türkiye’nin Suriye’deki konumunu güçlendireceğine de dikkat çekildi.