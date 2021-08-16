Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı: Uçak havalanmadı, bizi bırakmadılar | Video

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi. Afganistan'da öğretim üyesi olduğunu belirten Doğan Özlük, yaptığı açıklamada, "Kabil'e yaklaştıkları ön görüldüğünde ilgili kuruluşlar bizimle daha öncesinden, uygun saatlerde emniyetli, güvenli alana nakledildi. Bütün vatandaşlar, özellikle kamu çalışanları, Taliban Kabil'e girmeden önceki gece nakledildi. Bir gece sonra da gündüz tahliye olduk." dedi. Mühendis Cem Ayşen ise, "Üç saat uçakta bekledik. Afganlar kaçmak için piste girmişlerdi. Uçak havalanamadı, bizi bırakmadılar. Sahada Türk askerleri vardı, onlar temizledi de gidebildik." açıklamasında bulundu.