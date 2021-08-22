Afganistan'dan yeni tahliye. 379 Türk, İstanbul'da | Video
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Afganistan'dan yeni tahliye. 379 Türk, İstanbul'da | Video 22.08.2021 | 09:46
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Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye'ye getirildi 21.08.2021 | 08:57
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Afganistan'da Türk güvenlik güçlerinden özel operasyon 20.08.2021 | 16:40
Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 379'u daha İstanbul'a geldi.