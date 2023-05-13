Afyonkarahisar'da 2 aracın kundaklandığı anlar kameralara yansıdı | Video
Afyonkarahisar'da 2 hafif ticari aracın kundaklandığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Aracı kundaklamaya çalışan kişi veya kişiler olayın ardından aracın yanıp yanmadığını kontrol etmek için olay yerine gelerek kontrol etmesi pes dedirtti. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
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