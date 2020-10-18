Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüyü polis affetmedi | Video
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Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüyü polis affetmedi | Video 18.10.2020 | 13:07
Afyonkarahisar’da otomobiliyle drift yapan sürücüyü tespit eden polis şahsa 6 bin 141 lira para cezası kesip, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.