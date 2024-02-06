Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası kamerada: 10 yaralı
Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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