Video Haber Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası kamerada: 10 yaralı
Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası kamerada: 10 yaralı

Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası kamerada: 10 yaralı

06.02.2024 | 23:07

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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