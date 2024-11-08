Ağrı Valisi Mustafa Koç, kalp hastası küçük Muhammed’in valilik hayalini gerçekleştirdi
Ağrı Valisi Mustafa Koç, kalp rahatsızlığı bulunan Muhammed Ensar Çetin'in 'Vali' olma hayalini gerçekleştirdi.
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