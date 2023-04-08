Ağrı’da motosiklet çalan 1 kişi tutuklandı | Video

Ağrı’da bir evin önünde bulunan motosikleti çalmaya çalışan kişi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yapılan takibin ardından yakalandı.