Ahlat’ta dev hortum cep telefonu kamerasında | Video
Bitlis’in Ahlat ilçesinde fırtına sonrası metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu.
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