Video Haber Ahlat’ta dev hortum cep telefonu kamerasında | Video
Ahlat’ta dev hortum cep telefonu kamerasında | Video

Ahlat’ta dev hortum cep telefonu kamerasında | Video

24.06.2023 | 00:40

Bitlis’in Ahlat ilçesinde fırtına sonrası metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu.

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