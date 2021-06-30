Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Kanal İstanbul çarkı | Video

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu AK Partide görev yaptıkları dönemde yüzyılın projesi Kanal İstanbul'dan övgülerle bahsetmişler ve desteklerini açıklamışlardı. Günümüzde ise karşı çıkmaları büyük bir çark olarak yorumlanıyor.