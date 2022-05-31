Ahmet Şık ve Erkan Baş'tan köprüde provokasyon! Görevini yapan polise yaka paça engel olmaya çalıştılar | Video
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri, Gezi Parkı provokasyonlarının 9. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. Köprüde, "Her yer Taksim her yer direniş" sloganı atan TİP'lilere polis müdahale etti. Vekillerin,görevlerini yapan polislere çirkin davranışları, büyük tepki gördü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 vekil hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.