Video Haber Ajda Pekkan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması: Hayatımın en önemli noktalarından biridir! | Video
Ajda Pekkan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması: Hayatımın en önemli noktalarından biridir! | Video

Ajda Pekkan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması: Hayatımın en önemli noktalarından biridir! | Video

21.12.2022 | 23:13

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Birçok alanda ödüller sahiplerini buldu. Ajda Pekkan, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmesi dolayısıyla büyük gurur ve heyecan içinde olduğunu belirterek, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir." ifadesini kullandı. İşte ayrıntılar!

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