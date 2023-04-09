Video Haber AK Parti aday listesini YSK’ya sundu! İşte isim isim aday listesi... | Video
AK Parti aday listesini YSK’ya sundu! İşte isim isim aday listesi... | Video

AK Parti aday listesini YSK’ya sundu! İşte isim isim aday listesi... | Video

09.04.2023 | 16:41

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi için bugün son gündü. AK Parti'de liste çalışmalarında son viraja girildi. 3 dönem kuralının istisnasız uygulanacağı listede, kabineden çok sayıda isim yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son rötuşları yaptı ve 600 adayı belirledi. Listede sürprizler var. AK Parti heyeti vekil listesini YSK teslim etti. YSK 19 Nisan Çarşamba günü seçime katılacak kesinleşmiş vekil listesini yayınlayacak. Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu..

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AK Parti aday listesini YSK’ya sundu! İşte isim isim aday listesi... | Video 05:06
AK Parti aday listesini YSK’ya sundu! İşte isim isim aday listesi... | Video 09.04.2023 | 16:41
SON DAKİKA: AK Parti’nin milletvekili aday listesi netleşti! | Video 17:30
SON DAKİKA: AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti! | Video 09.04.2023 | 15:24
Bakan Kurum: “Hatay Altınözü’ndeki afet konutları hızla yükseliyor, bina inşaatında ikinci kat göründü” | Video 00:28
Bakan Kurum: “Hatay Altınözü’ndeki afet konutları hızla yükseliyor, bina inşaatında ikinci kat göründü” | Video 09.04.2023 | 13:47
Seçim yaklaştıkça 7’li koalisyonda kriz artıyor! Ortak listeye CHP tabanında tepki, İYİ Parti’de Aytun Çıray krizi… | Video 28:50
Seçim yaklaştıkça 7'li koalisyonda kriz artıyor! Ortak listeye CHP tabanında tepki, İYİ Parti’de Aytun Çıray krizi… | Video 09.04.2023 | 12:45
CHP’deki liste krizi kavga çıkarttı! Oğuz Kaan Salıcı bağırarak toplantıyı terk etti 02:11
CHP'deki liste krizi kavga çıkarttı! Oğuz Kaan Salıcı bağırarak toplantıyı terk etti 09.04.2023 | 03:11
Son anketten dikkat çeken sonuç! Canlı yayında açıkladı: İşte AK Parti ve Başkan Erdoğan’ın oy oranı 03:09
Son anketten dikkat çeken sonuç! Canlı yayında açıkladı: İşte AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın oy oranı 08.04.2023 | 23:39
Ağrı’da motosiklet çalan 1 kişi tutuklandı | Video 00:08
Ağrı’da motosiklet çalan 1 kişi tutuklandı | Video 08.04.2023 | 23:26
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı: Başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz | Video 15:30
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz | Video 08.04.2023 | 21:15
Gümüşhane’de işçileri taşıyan servis takla attı: 1 ölü, 7 yaralı | Video 02:06
Gümüşhane’de işçileri taşıyan servis takla attı: 1 ölü, 7 yaralı | Video 08.04.2023 | 20:53
Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı | Video 06:59
Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı | Video 08.04.2023 | 19:40
İki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada | Video 00:55
İki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada | Video 08.04.2023 | 18:14
İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması | Video 02:34
İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması | Video 08.04.2023 | 18:01
Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul’u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz | Video 24:36
Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz | Video 08.04.2023 | 17:58
AK Parti YSK Temsilcisi Özel: “Liste hazır, son rötuşlar geliyor” | Video 00:54
AK Parti YSK Temsilcisi Özel: “Liste hazır, son rötuşlar geliyor” | Video 08.04.2023 | 16:21
Bakan Varank: Milletimize hangi sözü verdiysek onu tutabilmek için de büyük bir gayretle çalıştık | Video 05:18
Bakan Varank: "Milletimize hangi sözü verdiysek onu tutabilmek için de büyük bir gayretle çalıştık" | Video 08.04.2023 | 15:45
Başakşehir - Kayaşehir metrosu Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor | Video 00:29
Başakşehir - Kayaşehir metrosu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor | Video 08.04.2023 | 15:25
YSK’da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu... | Video 30:44
YSK'da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu... | Video 08.04.2023 | 14:36
Melih Altınok | Doların saltanatı 04:18
Melih Altınok | Doların saltanatı 08.04.2023 | 14:38
Mahmut Övür | CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek ne istiyor? 04:16
Mahmut Övür | CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek ne istiyor? 08.04.2023 | 14:32
Mehmet Barlas | Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu? 03:53
Mehmet Barlas | Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu? 08.04.2023 | 14:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA