AK Parti aday listesini YSK’ya sundu! İşte isim isim aday listesi... | Video
Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi için bugün son gündü. AK Parti'de liste çalışmalarında son viraja girildi. 3 dönem kuralının istisnasız uygulanacağı listede, kabineden çok sayıda isim yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son rötuşları yaptı ve 600 adayı belirledi. Listede sürprizler var. AK Parti heyeti vekil listesini YSK teslim etti. YSK 19 Nisan Çarşamba günü seçime katılacak kesinleşmiş vekil listesini yayınlayacak. Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu..
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