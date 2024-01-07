AK Parti Belediye Başkan adayları bugün açıklanıyor | Video
Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adaylarının 26'sı bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılacak. Aralarında İstanbul'un da olduğu 11'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayı açıklanacak. Törenin 14'te başlaması bekleniyor. Önce bir kısa film ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı olacak ve adayların alfabetik sıraya göre isimleri açıklanacak.
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