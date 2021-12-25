AK Parti binasına bombalı paketle saldırı planlamıştı! Yakalandı ve tutuklandı | Video
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İstanbul Polisi; önceki gün saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu İlçesi AK Parti İlçe Başkanlığı binasının önüne patlayıcı paket bırakan ve bombalı terör saldırısı girişiminde bulunan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyeti; AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Binası'nın önüne patlayıcı paket bırakan ve bombalı terör saldırısı girişiminde bulunan şüphelinin açık kimliğini kısa sürede tespit etti. M.A., Zeytinburnu İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.