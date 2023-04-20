AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı! İşte yakalanan saldırganın ilk görüntüleri | Video

Son dakika haberleri: Adana'nın Çukurova ilçesinde AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı lanetliyoruz. 1 kişinin gözaltına alındığı bilgisini aldık. Şiddetin her türlüsüne karşıyız." ifadelerini kullandı. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırganın 1999 doğumlu E.A. olduğu kaydedildi. Şüphelinin binaya 14 el ateş ettiği belirtildi. Saldırganın ilk görüntüleri ortaya çıktı.