Video Haber AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması | Video

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması | Video

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan
26.07.2021 | 09:55

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak darbelere karşı olduklarını, darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu belirterek, "Tunus'taki darbenin Tunus halkına büyük bir zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu anti demokratik faaliyetin karşısındayız" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Tunus Devlet Başkanı Kays Said'in ülkenin Başbakanı Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ve meclisin yetkilerini dondurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bugüne kadar çok fazla darbe ile karşılaştığını belirten Kurtulmuş, "Prensip olarak dünyanın her yerinde yapılan darbelere karşıyız. Çünkü darbeler, halkın özgür iradesini yok saymaktır" dedi.

Numan Kurtulmuş, darbelerin demokratik kurallar bakımından kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bizim coğrafyamızda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, demokrasinin yeni yeni yeşermeye başladığı bir ortamda hiç kimsenin halkın demokrasi taleplerini yok saymaya ve bunları yok etmeye çalışmak gibi bir fiilin içerisinde olmaması gerekir. Şu anda detaylı bilgiler yok. Fakat ben prensip olarak söylüyorum. Türkiye'nin duruşu bellidir. Türkiye her zaman darbelere karşıdır. Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu ortadan kaldırırsa kaldırsın darbelerin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz. Darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Tunus'taki darbenin Tunus halkına büyük bir zarar vereceğini görüyoruz ve sonuna kadar Türkiye olarak bu anti demokratik faaliyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha bütün dünyaya Azerbaycan'dan bir kere daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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