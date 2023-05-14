AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır | Video
Türkiye bugün sandık başına gitti Sabah 8'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'a kadar devam edecek. AK Parti Genel Merkezi'nde gelenek haline gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması için balkonda hummalı çalışmalı yapıldı.
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