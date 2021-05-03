AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Kürt halkı için en büyük engel HDP | Video
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, HDP’nin yaptığı barış çağrısına tepki gösterdi. HDP’nin, PKK’nın zor duruma düştüğü anda yalancı bir barış çağrısı yaptığını belirten Elitaş, “Kürt halkı için en büyük engel HDP” dedi.