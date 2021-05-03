AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı | Video
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, A Haber'in 'Memleket Meselesi' programına katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Yapılan işlemin iyi niyetli, samimi insanların dolandırıcılıkla birikimlerini almaları kabul edilemez. Sayın Kılıçdaroğlu’nun hesap ve vergi konularında sınıfta kaldığını görüyoruz." dedi.