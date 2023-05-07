AK Parti İstanbul mitingi ulaşım bilgileri | Miting alanına nasıl gidilir? | Video
14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı AK Parti Büyük İstanbul Mitingine gitmek isteyen vatandaşlar, miting alanına nasıl gidilir sorusunu araştırmaya başladı. İşte bugün gerçekleşecek olan miting alanına ulaşım rehberi.
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