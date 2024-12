AK Parti İstanbul'da kongre maratonu başladı | Video 29.12.2024 | 10:40 AK Parti'nin İstanbul'daki kongre maratonu başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kongreye birlikte katıldığı AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e büyük destek verdi. Özdemir'in arkasında sımsıkı duracağını belirten Kabaktepe, “Onun arkasında sımsıkı duracağız ve duruyoruz. Onun liderliğinde İstanbul'a yeniden bayrağımızı dikeceğiz inşallah” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri düzenlemeye devam ediyor. 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' mottosuyla dün Esenler, Güngören, Avcılar ve Arnavutköy'de kongreler düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda yeni dönem AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir, birlikte katıldı. Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti MKYK Üyeleri, AK Parti milletvekilleri, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı. Dört ilçedeki kongrelerde de mevcut ilçe başkanları partililerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Buna göre, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Gürkan Aksoy ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek görevlerine devam edecek.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, GAYRET EDECEĞİZ"

Kongrelerde bugüne kadar emek verenlere teşekkür ederek ve yeni görev alanları da tebrik ederek sözlerine başlayan Kabaktepe, "Azim ve kararlılık her zaman çalışkanlık, hep milletine güvenmek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın alameti farikası ve adresi olmuştur. Dolayısıyla da partimizin de il ve ilçe başkanlarımızın da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adresi bu olacak. Daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz" dedi.

"İSTANBUL'A YENİDEN BAYRAĞIMIZI DİKECEĞİZ"

Kabaktepe, her zaman destekleyeceğini söylediği Özdemir için ise, "Artık il başkanımız Abdullah başkanımız. Ben tüm kongrelerde kendisine eşlik ettim. Onun arkasında sımsıkı duracağız ve duruyoruz. Onun liderliğinde İstanbul'a yeniden bayrağımızı dikeceğiz inşallah. Bundan eminiz. Dört yıl beraber çalıştık haklarını helal ediniz. Partimizin yanında, Cumhurbaşkanımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Futboldan örnek veriyorum hep. Cumhurbaşkanımıza da arz etmiştim. Bazen 11'de bazen yedekte oynarız. Bazen tribünde seyrederiz bazen tribün dışından destek veririz. Ama her zaman her yerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında AK Parti'nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle" diye konuştu.

"BAŞKANDAN ÇOK AĞABEY ŞEFKATİYLE YOL GÖSTERDİ"

Kongrede konuşan Abdullah Özdemir ise, Kabaktepe'ye İstanbul'daki hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "İl başkanımıza hem teşkilat mensubu kardeşiniz olarak hem de belediye başkanlığı görevini yapan kardeşiniz olarak İstanbul'umuza yapmış olduğu liderlik için, başkandan çok ağabey şefkatiyle yol gösterdiği için şahsım ve hepiniz adına huzurlarımızda yürekten teşekkür ediyorum. Almış olduğumuz bayrağı daha da ilerilere götürmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"2029'DA DA İSTANBUL'UN ANAHTARINI CUMHURBAŞKANIMIZA HEP BİRLİKTE HEDİYE EDECEĞİZ"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özdemir, "İnşallah bir olacağız, birlik olacağız. Küskünlüklerimiz, kırgınlıklarımız varsa hepsini bir kenara bırakacağız. Eğer ihtiyaç olursa her daim yanınıza gelmeye, kapınızı aşındırmaya hazırım. Önce varsa eğer içimizdeki kırgınlıkları bitireceğiz. Sonrasında AK Partili olmayan kardeşlerimizi de bu saflara katmak adına mücadele vereceğiz. Partimizi daha da büyüteceğiz. İnşallah 2028 yılında partimizi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar birinci parti yapacağız. 2029'da da İstanbul'un anahtarını Cumhurbaşkanımıza hep birlikte hediye edeceğiz" diye konuştu.

"KONGRELERİMİZ HER DAİM DÜĞÜN VE BAYRAM OLMUŞTUR"

AK Parti'nin büyüklüğüne de değinen Özdemir, "Bu kutlu teşkilatta hiçbir zaman emeklilik yoktur. Bu kutlu teşkilattan hiçbir zaman ayrılmak yoktur. Sadece biraz dinlenmek, sonra daha güçlü bir şekilde göreve devam etmek vardır. AK Parti kongrelerinde hiçbir zaman kavga olmamıştır. Sandalyeler havada uçmamıştır. Her daim düğün olmuştur, bayram olmuştur" şeklinde konuştu.

"SURİYE SINAVINI BAŞARIYLA VERDİK"

Özdemir, İstanbul'daki Suriyeliler ve Suriye'nin durumuyla ilgili ise, "İçinde bulunduğumuz bu kutlu şehir birçok Suriyeli kardeşimize de ev sahipliği yapmakta. Çok zor dönemlerden geçtik. Çok ağır imtihanlardan geçtik. Ülkemiz ve coğrafyamız adına çok büyük badireleri atlattık atlatmaya da devam ediyoruz. İşte bu zorlu süreçte Cumhurbaşkanımızın duruşuyla ve teşkilatımızın arkasında durmasıyla aziz milletimizin Cumhurbaşkanımızın yanında sapasağlam durmasıyla Suriye'nin imtihanını bizim imtihanımız olarak gördük. Hamdolsun bu sınavı da başarıyla hep birlikte verdik" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DİRAYETİYLE SURİYE'DEKİ ZULÜM YIKILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulan Suriyeli mültecilerin akıbetine ilişkin ise, "Son genel seçimlerden önce Cumhurbaşkanımıza Suriyeli mültecilerin akıbeti ile ilgili sorular sorulmuştu. Seçimi kaybetme uğruna Cumhurbaşkanımız bir Müslüman kimliğiyle ama her şeyden önce insan olarak çok güzel bir şey söylemişti. 'Bizler onları memleketlerine onurlu bir şekilde göndereceğiz.' Ve Elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, teşkilatımızın yanında durmasıyla, ülkemizin bir demokrasi ülkesi olmasıyla, o büyük diplomasiyle bugün Suriye'deki 61 yıllık zulmün ve diktanın yıkıldığını hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.