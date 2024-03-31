AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oyunu kullandı 31.03.2024 | 13:11 Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu 2153 nolu sandıkta oyunu kullandı. Burada açıklama yapan Dağ, “Bu akşam çıkacak olan sonuçtan inanıyorum ki 4,5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

31 Mart yerel seçimlerinde, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ve kızı Esma Zümra Dağ ile birlikte oy kullanacağı okula geldi. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Dağ, daha sonra oy sırasını bekledi. Sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Dağ, oy pusulası ile zarfı alıp kabine geçerek oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik İzmir'de. Heyecanlı, keyifli, saygıyı aşağı indirmeyen, saygılı, birbirine karşı yıkıcı olmayan, yapıcı bir şekilde bir kampanya dönemi geçirdik. Sadece projelerimizi konuşacağız. Demiştik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Şimdi bugün de demokrasi sınavının en güzeli yaşıyoruz. Ve inşallah huzurlu bir seçim dönemi ve seçim günü geçiririz. Bu akşam çıkacak olan sonuçta ve inanıyorum ki 4,5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Herkesin kazandığı bir dönem olacak. Ve yarından itibaren de 30 ilçemiz, büyükşehirimiz ve muhtarlarımıza birlikte inşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak" dedi.

Kızı Esma Zümra Dağ'ın 25 Mart 2006 doğumlu olduğunu ve ilk kez oy kullanacağını belirten Dağ, "İlk oyunu da bugün kullanacak. Herhalde bana verir" diyerek espri yaptı. Ayrıca, oy kullanma işlemlerine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.