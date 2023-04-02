Video Haber AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, deprem konutlarının yapıldığı alanda incelemede bulundu | Video
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, deprem konutlarının yapıldığı alanda incelemede bulundu | Video

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, deprem konutlarının yapıldığı alanda incelemede bulundu | Video

02.04.2023 | 14:49

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da şu ana kadar 6 bin 311 kalıcı konutun yapım sürecini başlattıklarını söyledi.

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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da şu ana kadar 6 bin 311 kalıcı konutun yapım sürecini başlattıklarını söyledi. Milletvekili Çalık, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedeler için TOKİ tarafından inşa süreci başlatılan konut alanlarında incelemelerde bulundu. İlk olarak Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesinde 1. etapta 33 bloktan oluşacak 681 konutun inşa edileceği alanda incelemelerde bulunan Çalık, burada yaptığı açıklamada, Malatya'da deprem felaketinde yıkılan evlerin yeniden inşasıyla ilgili Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde belirlenen alanlarda çalışmaların başladığını söyledi.

Çamurlu Mahallesinde 8 Mart'ta ihalesi yapılan konutlar için yer tesliminin 23 Mart'ta gerçekleştirildiğini ifade eden Öznur Çalık, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yeni ovalardan dağlara doğru yerleşim planını benimsemektedir. Deprem konutları en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecektir. Aynı zamanda Malatya'mızın yeni yerleşim yerlerinin tespiti aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumuna da çok çok dikkat edilmektedir. Bu bölgede müteahhit firma 300 gün içinde 33 bloktan oluşacak bu 681 konutu yaparak teslim edecektir. Sözleşmeye göre 17 Ocak 2024 tarihinde de konutlar inşallah hak sahiplerine teslim edilecektir." diye konuştu.

Çalık, daha sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde konut alanlarında incelemelerde bulundu. İkizce Mahallesinde bugüne kadar üç etap halinde toplamda 2 bin 722 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Milletvekili Çalık, "Bu bölgedeki konutlarımızda 2024 yılında depremzede vatandaşlarımıza teslim edilecek. 6 Şubat depremi sonrasında Malatya'mızda şu ana kadar 6 bin 311 kalıcı konutun yapım sürecini başlattık. Buradaki süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi, Valiliğimiz, Belediyelerimiz, ilgili birimler ve bizler yakınen takip etmekteyiz. Deprem konutlarının en kısa sürede tamamlanması için herkes elinden gelen gayreti göstermektedir. Yaralarımızı hep birlikte omuz omuza saracağız inşallah." dedi.

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